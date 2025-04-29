В Лыткарино благодаря вмешательству прокуратуры жительница сможет вернуть деньги, похищенные мошенниками

В Лыткарино благодаря вмешательству прокуратуры были восстановлены права жительницы, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Местной жительнице написал в мессенджер якобы директор спортклуба, в котором она работает тренером. Он заявил, что женщине должны позвонить из ФСБ. В тот же вечер поступил звонок от некоего «Александра Сергеевича», который сообщил, что на имя жительницы была оформлена заявка на кредит в размере 600 тыс. руб. После этого позвонили якобы представители ФСБ и Росфинмониторинга. Аферисты убедили женщину оформить кредит и перевести деньги на указанные ими счета.

Аналогичные звонки поступали на протяжении некоторого времени, и жительница выполняла все указания мошенников касательно перевода денежных средств. Неладное она заподозрила после требования заплатить налог в размере 700 тыс. руб. за кредитные средства и обратилась в полицию. На этот момент она отдала аферистам более 2 млн руб.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были установлены лица, на банковские карты которых женщина переводила деньги. Благодаря вмешательству прокуратуры жительница сможет вернуть похищенные средства.

«В 2024 году мошенники похитили у меня крупную сумму денег. Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — рассказала потерпевшая.

По словам прокурора Московской области Сергея Забатурина, случаи телефонного мошенничества значительно участились. Ежедневно жертвами действий злоумышленников в регионе становятся около 25 человек. Только за прошлый год в области зарегистрировали порядка 12 тыс. случаев таких правонарушений.

«Наш законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками. Однако и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Забатурин.

Жителям напомнили и о других признаках того, что разговор ведут мошенники: отсутствие истории переписки и звонков с этим человеком; номер абонента скрыт; его разговор не связан с рабочими моментами.

«Кроме того, следует помнить, что никогда и никому не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими личными финансами. Если вы столкнулись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы», — призвал руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. руб.