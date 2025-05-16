Пользователи Подмосковья 1,5 млн раз обратились к онлайн-сервису «Градпроработка» с начала 2025 года

В Подмосковье с начала текущего года онлайн-сервисом «Градпроработка» воспользовались 1,5 млн раз. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

С помощью сервиса можно в онлайн-формате получить сведения о потенциале земельного участка, виде его разрешенного использования, градостроительных ограничениях.

«Мы непрерывно совершенствуем сервис, интегрируя передовые цифровые решения для максимального удобства пользователей, сложный процесс анализа территории и согласования строительства значительно упрощается», — отметила министр Правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

В общей сложности с начала действия сервиса в 2019 году им воспользовались уже более 10,5 млн раз.

Ранее сообщалось, что в Центральном доме архитектора в столице пройдет традиционный Форум проектировщиков Московской области.