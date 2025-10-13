Порядка 1 тыс. участников собрали забеги «Hero League Trail» в Красногорске

В Красногорске на старт забегов по пересеченной местности «Hero League Trail» вышли порядка 1 тыс. участников. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках мероприятия для спортсменов с разным уровнем подготовки провели несколько стартов. Так, в субботу, 11 октября, состоялись ночные забеги на 1, 3 и 10 км и семейные забеги «Семья на спорте» на 1 версту (1066 м). 12 октября прошли семейные старты «Семья на спорте» и классические забеги на 1, 5, 10 и 20 км.

Стартовый городок находился на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Для участников подготовили зону питания, фудтраки, чайную зону и зону отдыха, беговые маршруты пролегали по знаменитым местным лыжным трассам.

С результатами забегов можно ознакомиться на сайте, они прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.