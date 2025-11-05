Порядка 140 тыс. человек в Подмосковье прошли диспансеризацию на работе

С начала 2025 года диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр на работе прошли почти 140 тыс. жителей Подмосковья, за этот период бригады врачей совершили более 1,7 тыс. выездов на предприятия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.