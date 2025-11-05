Порядка 140 тыс. человек в Подмосковье прошли диспансеризацию на работе
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр на работе прошли почти 140 тыс. жителей Подмосковья, за этот период бригады врачей совершили более 1,7 тыс. выездов на предприятия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Понимаем, что не все могут найти возможность дойти до медучреждения, чтобы проверить здоровье. А между тем регулярная диагностика необходима — это позволяет выявить множество заболеваний на ранней стадии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пациенты могут узнать результаты обследования в ходе телемедицинской консультации. В ведомстве добавили, что диспансеризацию в регионе проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
