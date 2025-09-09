Порядка 140 жителей проконсультировались с врачами филиала ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Одинцово

Около 140 пациентов получили консультации в клинико-диагностическом центре «Ромашково» в Одинцово. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Учреждение является филиалом ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Его открыли в селе Ромашково 1 сентября. Прием здесь ведут терапевты, педиатры, офтальмологи, оториноларингологи, а также УЗИ-диагносты. К октябрю перечень медуслуг расширят до 40 профилей.

«Важно, что в одном месте получить консультации специалистов и пройти качественную диагностику сможет фактически вся семья», — отметила главврач ДКЦ им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ДКЦ им. Л. М. Рошаля с его первой годовщиной.