Порядка 20 тысяч человек посетили форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье»

Порядка двадцати тысяч человек посетили форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», который был организован областным центром «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Форум провели в два этапа. В рамках первого была организована деловая программа, в которой приняли участие бизнес-эксперты. Ее посетили полтысячи человек.

В рамках второго этапа прошла выставка-ярмарка подмосковных производителей, на которой была представлена продукция 59 предпринимателей. Ее посетили около 20 тысяч человек.

К примеру, свою продукцию представили индивидуальные предприниматели Ольга Аганина и Елена Валькова. Первая занимается производством авторских платков и одежды, вторая — имбирных пряников с пищевой печатью по глазури.