Последний звонок прозвенит для 1,6 тыс. подольских выпускников 24 мая
В подольских школах 24 мая прозвенит последний звонок
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В подольских школах 24 мая прозвучит последний звонок для 1,6 тыс. выпускников 11-х классов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Среди выпускников 355 человек могут получить золотые и серебряные медали. ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 11 июня. Для 4,7 тыс. девятиклассников ОГЭ начнется 21 мая и завершится 16 июня.
Резервные дни и пересдачи экзаменов запланированы на 16–23 июня и 3–4 июля.
Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что в регионе завершилась подготовка к ГИА.