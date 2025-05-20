Последний звонок прозвенит для 1,6 тыс. подольских выпускников 24 мая

В подольских школах 24 мая прозвучит последний звонок для 1,6 тыс. выпускников 11-х классов. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Среди выпускников 355 человек могут получить золотые и серебряные медали. ЕГЭ будет проходить с 23 мая по 11 июня. Для 4,7 тыс. девятиклассников ОГЭ начнется 21 мая и завершится 16 июня.

Резервные дни и пересдачи экзаменов запланированы на 16–23 июня и 3–4 июля.

Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что в регионе завершилась подготовка к ГИА.