Правительство России утвердило расширение территории ОЭЗ «Дубна»

Российское Правительство одобрило заявку на увеличение территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Территорию объекта планируется увеличить на двадцать процентов, что составит пятьдесят шесть с половиной гектаров. Таким образом, общая площадь ОЭЗ после расширения будет составлять 335 гектаров.

Благодаря этому в ОЭЗ можно будет привлечь еще как минимум двадцать шесть компаний с объемом инвестиций более пятидесяти миллиардов рублей. На новых производствах появится две с половиной тысячи новых рабочих мест.

Сейчас общее число резидентов ОЭЗ превышает 160 объектов. С января этого года сюда пришли восемнадцать новых компаний.