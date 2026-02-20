Предприятия общественного питания Подмосковья подготовили специальные программы к 23 февраля

В подмосковных торговых центрах и заведениях общественного питания подготовили специальные праздничные программы ко Дню защитника Отечества, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, в ТЦ «О! Подворье» в Одинцово пройдет праздничный концерт, на котором выступит Военный оркестр Сухопутных войск России. На территории фудхолла «Центральный» в Подольске состоится тематический мастер-класс для детей.

Также с 20 по 24 февраля проходит тематический онлайн-флешмоб. Всем желающим предлагается рассказать о своем Герое, опубликовав в соцсетях пост с хештегом #НашимГероям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам.