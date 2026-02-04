Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в международных выставках

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) пригласил региональные компании принять участие в международных выставках в 2026 году, они пройдут в Узбекистане, Китае, Египте, Казахстане, Ташкенте и других странах. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда, предпринимателям предстоит взять на себя расходы на перелет и проживание. Ближайшее мероприятие — международное выставочно-ярмарочное мероприятие Agro Expo 2026 Mongolia пройдет 3–5 апреля в Монголии. Узнать подробнее о доступных мероприятиях и подать заявку на участие можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», узнать подробнее о поддержке экспортеров можно на инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.