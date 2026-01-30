Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в вебинаре о выходе на рынок Египта

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Арабской Республике Египет» во вторник, 10 февраля, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян. Он расскажет участникам об особенностях местного рынка и перспективных направлениях для подмосковных компаний, даст практические рекомендации по проверке благонадежности египетских контрагентов и не только. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

Напомним, что поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», узнать подробнее об этом можно на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.