Ипотека для среднего класса: банки назвали реальную сумму кредита

Россиянин со средней по стране зарплатой может рассчитывать на ипотечный кредит в ₽2,5 млн — такие расчеты привел Инго Банк, проанализировав текущие ставки и ограничения Центробанка. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Расчеты банка рисуют безрадостную картину. Средняя зарплата по стране — ₽100 тыс. Под 18% годовых банк готов дать кредит на ₽2,5 млн, а ежемесячный платеж составит ₽38 тыс. Это при условии, что долговая нагрузка не превышает 50%, а платеж не съедает больше половины дохода после вычета прожиточного минимума и обязательных расходов.

Руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Дмитрий Долженко пояснил: если банк согласен работать с клиентами повышенного риска, сумма может вырасти до ₽4 млн. А если привлечь созаемщика, то до ₽5 млн. для низкого риска и до ₽8 млн. для более рискованной категории. Правда, это уже похоже на финансовую эквилибристику, доступную не каждому.

Эксперт добавил: если рыночные ставки упадут до 14-15%, заемщик с низким риском сможет претендовать на ₽3,1 млн, а с повышенной нагрузкой — на ₽4,8 млн.

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