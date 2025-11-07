Представители Подмосковья завоевали медали на международных соревнованиях по прыжкам в воду
Фото: [ФВВСР]
Представители Подмосковья завоевали пять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан» – одну золотую и четыре серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотую награду получила Елизавета Кузина, она выступила в женских соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина. Кроме того, она стала серебряным призером в дисциплине «трамплин 1 м».
Илья Надеев и Владислав Качанов завоевали награды среди юниоров 14 – 18 лет в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Илья Надеев – две медали в синхронных прыжках с вышки 5, 7,5 или 10 м на выбор в паре с другим российским атлетом, а также в индивидуальных прыжках с вышки 5, 7,5 или 10 м на выбор.
Состязания прошли в Казани (Республика Татарстан), участниками стали спортсмены из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.
