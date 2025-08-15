Представители Подмосковья завоевали награды чемпионата России по современному пятиборью

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по современному пятиборью – золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок завоевали золотую награду в женской эстафете, им удалось опередить команды «Москва-1» и «Москва-2». Кроме того, химкинский смешанный тандем в составе Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой стали вторыми в дисциплине «эстафета-микс». На первом месте оказались представители Москвы. В рамках соревнований спортсмены состязались в фехтовании, плавании, лазерране, а также боролись за лидерство на полосе препятствий.

Турнир прошел на площадках Московской академии современного пятиборья, его организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.