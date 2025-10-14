Представители Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по фехтованию

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева — две золотые, серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Аркадий Кадарава стал победителем личного первенства шпажистов среди юниоров до 21 года, Илья Лобыкин — среди юниоров до 24 лет. Кроме того, Лилиана Черчесова заняла второе место в соревнованиях среди юниорок до 21 года и третье — в личном первенстве среди спортсменок до 24 лет.

Состязания прошли во Владикавказе в рамках государственной программы «Спорт России», в них приняли участие более 450 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.