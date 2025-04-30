Представители Центра поддержки участников СВО Подольска поздравили сыновей бойца с днем рождения

Представители подольского Центра поддержки участников СВО и членов их семей поздравили сыновей одного из бойцов с днем рождения. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Игорь Столяров погиб в результате выполнения боевого задания в зоне спецоперации. Посмертно был награжден орденом Мужества РФ. У него остались два сына. Младшему Гавриилу недавно исполнился год, старшему Михаилу — шесть лет.

Представители Центра поддержки поздравили мальчиков с прошедшими праздниками. Ребятам подарили самокат, настольный футбол, «чемодан творчества» и набор машинок. По словам матери мальчиков, Михаил особенно обрадовался настольному футболу.

Сотрудники администрации регулярно передают семье продукты питания и бесплатные билеты на мероприятия.

Участники спецоперации могут получить более 30 региональных мер поддержки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.