Представительница Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата Европы по ски-альпинизму

Представительница Подмосковья Анастасия Пшеничная стала бронзовым призером чемпионата Европы по ски-альпинизму среди юниоров, она представляет СШОР «Истина» в Истре. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка выступала в дисциплине «эстафета смешанная» в тандеме с российским спортсменом Рустамом Елчяном. На первом месте оказались немецкие ски-альпинисты, на втором – атлеты из Испании.

В общей сложности участниками соревнований стали 124 спортсмена из 17 стран: Азербайджана, Турции, Италии, Швейцарии, Словении и других. Представители России выступали на юниорском чемпионате Европы под национальным триколором, турнир проходил 4 и 5 марта на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.