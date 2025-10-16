Представительница Подмосковья стала призером на чемпионате мира по грепплингу

Подмосковная спортсменка Радомира Останина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по грепплингу — 2025 среди взрослых, она выступила в весовой категории до 53 кг в дисциплине «грепплинг-ги» и разделила третье место с российской спортсменкой Анорби Гришиной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу в этой категории одержала представительница Испании, второе место заняла соперница из Польши. В ведомстве уточнили, что Остатина представляет региональную СШОР по единоборствам и тренируется в Наро-Фоминске.

Чемпионат проходит в Сербии, его участниками стали спортсмены из России, Азербайджана, Греции, Польши, Испании, Молдовы, Франции и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.