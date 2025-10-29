Представительницы Подмосковья одержали победу на международном турнире по теннису на колясках

Тандем подмосковных спортсменок Виктории Львовой и Людмилы Бубновой одержал победу на международном турнире по теннису на колясках «Eureka Cup Taiwan Open» в парном разряде. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Им удалось обыграть дуэт Сакхон Кхантхайит (Таиланд) и Марьян Зикри (Израиль) со счетом 7:5, 6:3. Помимо этого, Львова стала серебряным призером в одиночном разряде.

Соревнования прошли в Тайбэе (Тайвань), в нем приняли участие сильнейшие теннисистки из девяти стран мира.

