Представительницы Подмосковья завоевали золото на Всероссийских соревнованиях по академической гребле

Подмосковные спортсменки завоевали две золотые награды на Всероссийских соревнованиях по академической гребле «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, коломенские спортсменки Мария Макарова и Софья Крутикова заняли первое место в дисциплине «двойка без рулевого». На втором и третьем оказались команды из Ростовской и Самарской областей соответственно. Кроме того, подмосковный квартет, в состав которого вошли представительницы Коломны Валерия Леонидова, Полина Белова, Софья Крутикова и Мария Макарова, стал лучшим в соревнованиях «четверок без рулевого». Серебряные и бронзовые медали завоевали команды из Ростовской области.

Состязания прошли в Ростове-на-Дону в рамках госпрограммы «Спорт России». В них приняли участие более 130 спортсменов из 13 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.