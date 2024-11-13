Превышение скорости является самым частым нарушением ПДД в Подмосковье

Превышение скорости является наиболее частым нарушением ПДД из выявленных комплексами фотовидеофиксации в регионе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на превышение скорости приходится более 90% от всех выявленных нарушений. В большинстве случаев скорость превышают в диапазоне от двадцати до сорока километров в час.

Средняя скорость движения на дорогах увеличивается в теплое время года. С апреля по август количество таких нарушений практически в четыре раза превысило показатель за период с января по март. Чаще всего водители превышают скорость на вылетных трассах.