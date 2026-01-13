Прием заявок на участие в чемпионате по подводно-исследовательскому спорту стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на отборочный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие пройдет впервые. В его рамках участники смогут продемонстрировать свое мастерство в обращении с подводным снаряжением, ориентировании и решении задач с помощью роботов-болидов.

К участию приглашаются команды из Подмосковья. Также поучаствовать могут представители других регионов, но с ограничением: не более двух команд от одной организации в каждой из четырех категорий.

Подать заявку можно на сайте «Робофинист» до 21 января включительно. Сам чемпионат пройдет с 31 января по 1 февраля.

