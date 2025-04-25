Пристройку к школе на Народной улице Подольска откроют в 2026 году

В Подольске в 2026 году планируется завершить строительство нового учебного корпуса к школе № 16 на Народной улице. Как отметили в муниципальной администрации, объект возводится в соответствии с графиком.

Сейчас на площадке ведутся работы по устройству фундамента. Также специалисты изготавливают арматурные конструкции. Монолитные работы будут завершены к концу лета.

Корпус соединят с основным зданием школы стеклянным переходом. В нем обустроят учебные кабинеты, библиотеку и IT-зону, спортивный и актовый залы, мастерские, столовую. Здесь смогут учиться более 1 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Его ввод запланирован на 2026 год.