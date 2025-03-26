Губернатор Подмосковья проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства крупного воспитательно-образовательного комплекса почти на 2,5 тыс. мест в Котельниках. Объект начали строить весной прошлого года, а ввести планируют в 2026-м.

«Первого сентября 2024 года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести еще более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — отметил губернатор.

Комплекс строится в микрорайоне Опытное поле. На данный момент объект возведен на треть. На площадке трудятся 200 рабочих, задействовано девять единиц техники.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

В четырехэтажном здании разместят школу на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 воспитанников. В школе обустроят 84 учебных класса, в детсаду создадут 14 групп. В здании появятся четыре спортзала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, столовая более чем на 1 тыс. мест, медицинские кабинеты, помещения для изучения технологий.

В начальной школе откроют классы технической и естественно-научной направленности. Дети смогут углубленно изучать определенные науки, развивать технические и творческие способности.

Губернатор добавил, что в 2025 году в регионе построят 17 школ и 10 детсадов. Также в округах продолжается капремонт образовательных учреждений. Сейчас в работе 132 учреждения. В этом году отремонтируют 58 школ и 40 детсадов.

«А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем, — имеют у нас единый стандарт», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор напомнил жителям региона о том, что запись детей в первые классы школ открывается в апреле.