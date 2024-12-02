Производство стеллажей запустят в Егорьевске

Компания «Роял Групп» запустит производство элементов стеллажей в городском округе Егорьевск. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход строительства производственного корпуса, площадь которого составит 3,3 тысячи квадратных метров. Строительная готовность объекта достигла 90%, рабочие завершают отделку внутренних помещений и выполняют монтаж внутренних инженерных систем. Завершить работы планируют в первом квартале 2025 года.

В ведомстве уточнили, что компания-застройщик специализируется на выпуске порошковых красок.

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