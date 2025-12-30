Прокуратура направила в суд дело о ДТП с погибшим подростком в Богородском

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о ДТП в Богородском городском округе, в результате которого погиб 13-летний подросток, обвинительное заключение утвердили в отношении 42-летней местной жительницы — ее обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, 12 июля 2025 года водительница легкового автомобиля «Мазда» двигалась по автодороге «М-7 Волга» Москва — Владимир в Богородском округе. В какой-то момент она превысила скоростной режим, не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся в попутном направлении автопоездом «МАН». В результате аварии погиб ее 13-летний сын, который сидел на заднем пассажирском сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. Он выпал из салона и получил телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.