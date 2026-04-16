Прокуратура организовала проверку после отравления воспитанников детского сада в Одинцово

Одинцовская городская прокуратура организовала проверку после того, в одном из дошкольных учреждений округа отравились дети. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Согласно предварительной информации, в период с 9 по 16 апреля у воспитанников детсада выявили симптомы острой кишечной инфекции. В общей сложности, за помощью обратились 42 ребенка, а также два сотрудника учреждения. Семерых детей госпитализировали.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства инцидента. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учреждении. Специалисты Роспотребнадзора уже отобрали пробы для проведения исследований.

