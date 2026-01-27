Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве женщины сожителем в Сергиевом Посаде

Городская прокуратура Сергиева Посада взяла на контроль расследование всех обстоятельств убийства женщины ее сожителем. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Преступление было совершено днем 27 января в ЖК на улице 1-й Ударной армии. В семье произошел конфликт, и мужчина зарезал свою сожительницу — женщину 1992 года рождения.

Помимо этого, злоумышленник нанес несколько ножевых ранений соседке, которая пыталась его остановить. Женщину госпитализировали и оказывают всю необходимую медпомощь. Мужчина же выпал из окна и скончался на месте.

В момент совершения преступления в квартире находился сын погибшей женщины — мальчик в возрасте 7 лет. Ребенок не пострадал. Прокуратура проконтролирует его жизнеустройство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования находятся на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде передали в суд дело двух братьев, обвиняемых в организации убийства в 2001 году.