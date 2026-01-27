В Сергиевом Посаде направили в суд дело двух братьев, обвиняемых в организации убийства в 2001 году

Прокуратура Сергиева Посада направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух братьев – жителей Тульской области, обвиняемых в организации убийства в 2001 году по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, один из них предложил другому запугать знакомого, которому он был должен крупную сумму денег, и убить его отца. 16 июня 2001 года младший брат остался наблюдать за обстановкой у дома потерпевшего в Сергиевом Посаде, старший – выстрелил в область грудной клетки мужчины. Однако они не успели довести преступный умысел до конца, поскольку услышали крик жены пострадавшего и скрылись с места преступления.

Спустя более 20 лет удалось установить совпадение генетического профиля одного из обвиняемых со следами, оставленными на перчатке с места преступления. Обвиняемые свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.