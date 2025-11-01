Прокуратура в Химках взяла на контроль установление обстоятельств травмирования рабочих при ремонте крыши

Прокуратура в Химках взяла на контроль расследование инцидента с падением двоих рабочих с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел на проспекте Мира днем в пятницу, 31 октября. Двое рабочих устанавливали снегозадержатели на крыше 5-этажного дома и сорвались с высоты.

В результате один мужчина от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура проконтролирует ход его расследования, а также установление всех обстоятельств случившегося.

