Прокуратура в Химках взяла на контроль установление обстоятельств травмирования рабочих при ремонте крыши

Прокуратура контролирует расследование дела о падении рабочих с крыши в Химках
Фото: [Прокуратура МО]
Прокуратура в Химках взяла на контроль расследование инцидента с падением двоих рабочих с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел на проспекте Мира днем в пятницу, 31 октября. Двое рабочих устанавливали снегозадержатели на крыше 5-этажного дома и сорвались с высоты.
В результате один мужчина от полученных травм скончался на месте. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура проконтролирует ход его расследования, а также установление всех обстоятельств случившегося.
