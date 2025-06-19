Прокуратура в Люберцах взяла на контроль расследование дела об убийстве молодой девушки

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве молодой девушки в Дзержинском. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено 10 июня в квартире, расположенной на Лесной улице. Потерпевшая проживала в ней вместе со своим молодым человеком в возрасте 21 года, его матерью и бабушкой.

Пара поссорилась, и молодой человек на почве ревности задушил возлюбленную. Об убийстве он рассказал своей матери, и та помогла избавиться от тела. Его завернули в покрывало и черные мешки и вывезли под Тулу, где закопали в поле у семейной дачи.

Вскоре родственники девушки подали заявление об ее исчезновении. В ходе расследования было установлено, что потерпевшая не покидала квартиру, в которой проживала с парнем. Правоохранители провели допрос жильцов, и мать подозреваемого рассказала о случившемся.

По данному факту возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Тело девушки нашли в Ясногорском районе Тульской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Наро-Фоминске был вынесен приговор мужчине, который зарезал своего знакомого.