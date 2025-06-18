В Наро-Фоминске вынесли приговор по делу мужчины, убившего знакомого

Наро-Фоминский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 55-летнего мужчины, признанного виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным суда, 2 июня 2024 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со знакомым, с которым находился в доме, расположенном в деревне Литвиново Наро-Фоминского округа. В результате он нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки, тот скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

Виновного приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.