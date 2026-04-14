Прокуратура в Раменском проконтролирует установление обстоятельств пожара в МКД в селе Константиново

Городская прокуратура Раменского взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, который произошел в многоквартирном доме в селе Константиново. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел вечером 12 апреля в квартире на первом этаже. Жильцы самостоятельно эвакуировались. В результате возгорания никто не пострадал.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в электросети из-за оставленного на зарядке электросамоката.

В прокуратуре региона напомнили жителям о правилах безопасной эксплуатации электросамокатов. В ведомстве подчеркнули, что нельзя оставлять зарядное устройство включенным на ночь или при выходе из дома.

Также в прокуратуре добавили, что по итогам прошлого года в Подмосковье в ДТП с участием электросамокатов пострадали 78 человек, трое из них погибли.

