Прокуратура взяла на контроль инцидент с гибелью ребенка под колесами автомобиля в Николо-Урюпино

В Красногорске прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели ребенка под колесами автомобиля в селе Николо-Урюпино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 25 января в СНТ «Никольское». Мальчик 2014 года рождения катался с горки в неустановленном месте и выехал прямо на дорогу. В этот момент из-за поворота выезжал автомобиль. В результате машина сбила ребенка. С травмами его госпитализировали, однако он скончался в больнице.

По факту случившегося была организована доследственная проверка. Ход ее проведения находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Чехове водителя приговорили к шести годам лишения свободы за смерть подростка.