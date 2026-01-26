Прокуратура взяла на контроль инцидент с гибелью ребенка под колесами автомобиля в Николо-Урюпино
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Красногорске прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели ребенка под колесами автомобиля в селе Николо-Урюпино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел 25 января в СНТ «Никольское». Мальчик 2014 года рождения катался с горки в неустановленном месте и выехал прямо на дорогу. В этот момент из-за поворота выезжал автомобиль. В результате машина сбила ребенка. С травмами его госпитализировали, однако он скончался в больнице.
По факту случившегося была организована доследственная проверка. Ход ее проведения находится на контроле прокуратуры.
