В Чехове водителя приговорили к шести годам лишения свободы за смерть подростка

Чеховский городской суд приговорил к лишению свободы 61-летнего местного водителя, по вине которого погиб 17-летний подросток, его признали виновным по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая 2025 года. Водитель автомобиля «Опель Мокка» двигался на участке автодороги «Чехов-Кресты» в Чехове в состоянии алкогольного опьянения, когда совершил столкновение с попутно двигавшимся мотоциклом «Regul» под управлением подростка. Мужчина не оказал помощи пострадавшему и скрылся с места происшествия. Тот скончался в результате полученных травм.

Мужчину приговорили к шести годам и 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.