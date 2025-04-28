Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств конфликта в Гавшино

Городская прокуратура Серпухова взяла на контроль установление всех обстоятельств конфликта, который произошел в деревне Гавшино. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел вечером 27 апреля. Между двумя мужчинами на квадроциклах и женщиной в возрасте 53 лет произошла словесная перепалка. В ходе разборок один из мужчин выстрелил в женщину из травматического оружия.

Женщина получила черепно-мозговую травму и была доставлена в медучреждение. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона и обсудил в его рамках защиту прав участников спецоперации.