Губернатор Подмосковья обсудил защиту прав участников СВО на заседании коллегии областной прокуратуры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии Прокуратуры Московской области. В его рамках подвели итоги работы за 2024 год и определили задачи на текущий. Глава региона напомнил о важности реализации национальных проектов и достижения национальных целей.

«Мы их сопровождаем по разным направлениям, вы — надзираете, контролируете, помогаете. Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие и партнерство. Мы понимаем все вызовы, и уверен, что вместе, командой, с ними справимся», - сказал губернатор.

В ходе заседания особое внимание уделили теме оказания поддержки участникам СВО и их семьям. Для них в регионе доступно около 30 мер соцподдержки.

«Наш безусловный приоритет — все, что связано с вопросами льготного обеспечения участников СВО и их семей. Что касается предоставления земли, мы приняли решение о возможности альтернативной выплаты в 500 тыс. рублей. В Сергиевом Посаде открыли большой центр им. Мещерякова», - напомнил Воробьев.

Как отметил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, ведомство активно работает в этом направлении. Работники областной прокуратуры совместно с представителями гарнизонной прокуратуры, территориальным подразделением Фонда «Защитники Отечества» проводят выездные приемы в госпиталях, по месту жительства родственников бойцов. За год были приняты около 1 тыс. человек. В прокуратуру поступило порядка 1,7 тыс. обращений от данной категории граждан.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Константин Семенец ]

Обсудили и ход модернизации систем теплоснабжения, сетей и котельных. В реализацию масштабной трехлетней программы вложат 130 млрд руб. Также вместе с Москвой реализуется программа на 120 млрд руб. в сфере энергоснабжения. Помимо этого, в области модернизируют системы водоотведения.

Кроме того, коснулись темы трансформации нестационарной торговли. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 9,3 тыс. таких объектов на государственной и муниципальной земле. К 2026 году их количество планируется сократить в два раза. При этом будет продолжена работа по ликвидации незаконных киосков.

Помимо этого, Забатурин отметил важность использования в работе информационно-коммуникационных технологий. Он подчеркнул, что необходим дополнительный комплексный план совместных мероприятий по противодействию киберпеступности.

Ранее губернатор принял участие в заседании коллегии ГУ МВД России по Подмосковью. Он отметил важность использования технологичных решений в сфере безопасности.