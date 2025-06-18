Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в автосервисе в Щелково

В Щелково прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в автосервисе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Возгорание произошло на территории цеха кузовного ремонта на улице Мелиораторов днем 18 июня. В настоящее время пожар ликвидируют.

В результате возгорания были повреждены здание автосервиса и находящиеся в нем автомобили. Огонь может распространиться на соседние постройки.

Щелковская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево прокуратура взяла на контроль установление причин пожара, жертвами которого стали пять детей.