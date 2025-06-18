Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в автосервисе в Щелково
В Щелково прокуратура проведет проверку по факту пожара в автосервисе
Фото: [t.me/mosoblproc]
В Щелково прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошел в автосервисе. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
Возгорание произошло на территории цеха кузовного ремонта на улице Мелиораторов днем 18 июня. В настоящее время пожар ликвидируют.
В результате возгорания были повреждены здание автосервиса и находящиеся в нем автомобили. Огонь может распространиться на соседние постройки.
Щелковская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево прокуратура взяла на контроль установление причин пожара, жертвами которого стали пять детей.