Прокуратура в Орехово-Зуево взяла на контроль установление причин пожара, в котором погибли пять детей

Прокуратура в Орехово-Зуево взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, жертвами которого стали пять детей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел 13 июня в Куровском. В частном деревянном доме возникло возгорание. В результате погибли пять детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет. Кроме того, мать несовершеннолетних получила травмы, ее госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура держит на контроле ход его расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Зарайске взяла на контроль расследование дела о производстве 25 кг наркотиков.