Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в ТЦ в Раменском

Прокуратура Московской области контролирует установление обстоятельств возгорания, которое произошло в утренние часы в здании ТЦ в Раменском.

Здание расположено на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода. В нем продаются стройматериалы. Загорелся второй этаж постройки.

По данным областного управления МЧС России, пожар локализовали на площади девятьсот квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 94 человека и 32 единицы техники.

Согласно предварительным данным, помещение загорелось из-за аварийного режима работы электросети. Точные причины установят в рамках экспертизы.