Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в складском здании в Горках Ленинских

Фото: [Прокуратура МО]
Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, который произошел в складском здании в Горках Ленинских. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Инцидент произошел днем 28 января. В населенном пункте загорелось одноэтажное складское здание. На момент прибытия пожарных пламя перекинулось на крыше расположенной рядом конюшни. Оттуда эвакуировали 48 лошадей, животные в результате пожара не пострадали.
На текущий момент возгорание локализовано на площади более 2 тыс. кв. м. Прокуратура держит на контроле установление причин случившегося.
