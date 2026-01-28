Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в складском здании в Горках Ленинских

Видновская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара, который произошел в складском здании в Горках Ленинских. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 28 января. В населенном пункте загорелось одноэтажное складское здание. На момент прибытия пожарных пламя перекинулось на крыше расположенной рядом конюшни. Оттуда эвакуировали 48 лошадей, животные в результате пожара не пострадали.

На текущий момент возгорание локализовано на площади более 2 тыс. кв. м. Прокуратура держит на контроле установление причин случившегося.

Ранее сообщалось, что в Истре взяли на контроль выяснение причин пожара в здании агрокомплекса.