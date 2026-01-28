В Истре взяли на контроль выяснение причин пожара в здании агрокомплекса
Фото: [Прокуратура Московской области]
Истринская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара, который произошел в здании на территории агрокомплекса в деревне Духанино утром в среду, 28 января. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, возгорание началось в производственном помещении – пластиково-литейном цехе, специалисты продолжают тушение пожара. Огнем охвачена площадь около 3,5 тыс. кв. м, информация о пострадавших не поступало.
Причину инцидента установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
