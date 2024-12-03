Промышленные предприятия Подмосковья могут получить гранты на компенсацию затрат по инвесткредитам

Промышленные предприятия Подмосковья могут подать заявку на получение грантов на компенсацию затрат по инвестиционным кредитам, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Прием заявок в рамках соответствующего конкурса стартует шестого декабря. Он продлится до шестнадцатого декабря. Получить можно гранты в размере до пятидесяти миллионов рублей.

Конкурс станет уже третьим с начала года. В рамках первых двух были выделены двадцать девять грантов на 230 миллионов рублей. В рамках третьего конкурса распределят более 338 миллионов рублей.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь. На этом же сайте можно подать заявку.