Проверка готовности парков к зимнему периоду стартовала в Подмосковье
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Подмосковье начали проверять парки на предмет готовности к зимнему периоду. О ходе работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
Специалисты проверяют состояние уборочной техники, наличие инвентаря, уровень подготовки сотрудников.
«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными, их активно посещают жители и гости региона. Наша задача — обеспечить их безопасность и комфорт, учитывая сезонные особенности», - подчеркнул зампред областного правительства — глава министерства Михаил Хайкин.
До 24 октября в мониторинге примут участие парки 27 округов. До 30 октября пройдет подготовка уборочной техники и инвентаря.
