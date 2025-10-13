Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке дорог в зимний период

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов планы по уборке дорог в зимний период. Он отметил важность организации этой работы на высоком уровне.

«Тракторы, погрузчики, машины для разбрасывания песка – все это есть в арсенале наших дорожников. И очень важно, чтобы у них было взаимодействие с теми, кто работает на межквартальных проездах во дворах. Очистка, противогололедная обработка площадок, освещение и ежедневная приемка качества должны быть организованы на должном уровне. Не менее важна и коммуникация с жителями. На все обращения жителей необходимо получать обратную связь», — подчеркнул губернатор.

Зимой для уборки региональных дорог задействуют свыше 2,7 тыс. единиц техники. Также на уборку выйдут 2 тыс. водителей и дорожных рабочих. Кроме того, ФКУ «Центравтомагистраль» и ГК «Автодор» планируют привлечь более 1 тыс. машин и 1,1 тыс. человек для уборки федеральных дорог.

Готовность техники для уборки региональных дорог составляет 98%. К 15 ноября все комбинированные дорожные машины полностью переоборудуют для обработки противогололедной смесью. Из них готовы уже 104 единицы.

«Помимо этого, у нас сформирована программа по обновлению техники. В рамках лизинга приобретем 217 машин — это тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки и другая техника. Первая партия должна поступить до конца января», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Также в регионе продолжается работа по привлечению кадров в дорожно-коммунальные службы. Сейчас укомплектованность составляет 82%, до начала зимы все вакансии необходимо закрыть.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев рассказал о готовности муниципальных служб в округах области к зиме.