Проверка проводится после того, как девочка травмировала глаз в детсаду Подольска

Уголовное дело возбудили после того, как воспитанница одного из детсадов Подольска получила травму глаза. Ход расследования на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел летом прошлого года во время прогулки детей. Воспитательница на некоторое время отвлеклась, и девочка в возрасте четырех лет получила тяжелую травму левого глаза.

По предварительным данным, ребенок наткнулся на острый карандаш, который держала в руке другая воспитанница.

Городская прокуратура Подольска организовала по данному факту проверку. В ее рамках дадут правовую оценку всем обстоятельствам случившегося и действиям должностных лиц.