Психологи Службы 112 Подмосковья с начала года приняли около 3 тыс. вызовов
Фото: [Пресс-служба Системы-112 Московской области]
С начала года операторы-психологи Системы-112 Подмосковья приняли порядка 3 тыс. вызовов. Этот показатель на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За помощью психологов могут обратиться жители, столкнувшиеся с тяжелыми переживаниями из-за проблем на работе или в семье, а также из-за конфликтов и напряженных отношений с близкими.
Служба психологической поддержки работает круглосуточно и без выходных. При необходимости психологи остаются на связи с заявителем до прибытия на место экстренных служб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что аварийно-диспетчерские службы РСО в регионе приведут к единому стандарту.