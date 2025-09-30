Психологи Службы 112 Подмосковья с начала года приняли около 3 тыс. вызовов

С начала года операторы-психологи Системы-112 Подмосковья приняли порядка 3 тыс. вызовов. Этот показатель на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За помощью психологов могут обратиться жители, столкнувшиеся с тяжелыми переживаниями из-за проблем на работе или в семье, а также из-за конфликтов и напряженных отношений с близкими.

Служба психологической поддержки работает круглосуточно и без выходных. При необходимости психологи остаются на связи с заявителем до прибытия на место экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что аварийно-диспетчерские службы РСО в регионе приведут к единому стандарту.