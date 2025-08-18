Андрей Воробьев: аварийно-диспетчерские службы РСО в Подмосковье приведут к единому стандарту

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов обсудил внедрение единого стандарта для муниципальных ресурсоснабжающих организаций, в том числе для аварийно-диспетчерских служб.

«Был разработан единый стандарт для всех муниципальных ресурсоснабжающих организаций, и сейчас задача предприятий и глав — масштабировать его, внедрить до 1 декабря 10 ключевых улучшений в части кадров, техники, финансово-хозяйственной деятельности, клиентоцентричности, цифровизации и т. д.», — сказал губернатор.

Он отметил, что особое значение имеют аварийно-диспетчерские службы. Их приведут к новому формату работы в первую очередь — до начала отопительного периода.

«Абсолютное большинство территорий в Подмосковье уже активно включилось в трансформацию, которая дает экономический эффект, а жители видят, насколько оперативнее ликвидируются аварии», — добавил Воробьев.

Стандарт включает в себя 10 пунктов, в том числе аварийно-диспетчерское обеспечение, диагностирование сети, техобслуживание. Что касается аварийно-диспетчерской службы, то здесь три ключевых параметра: датчики на объектах, цифровая диспетчерская, аварийная бригада.

В первую очередь котельные, ЦТП, ВЗУ, канализационные насосные станции нужно оснастить датчиками, а диспетчерские — техникой и ПО. Также важно внедрить в работу диспетчерских информационные системы, включая 1С АДС и контроль телеметрии. Помимо этого, аварийные бригады нужно укомплектовать инструментами, оборудованием, планшетами и униформой. По новому стандарту уже успешно работают более половины округов региона.

«Когда мы начинали внедрять стандарт, то первым делом пригласили коллег в нашу компанию и поделились нашим опытом. Затем изучили объекты организаций, провели обучающие семинары и на примере АО «Мособлтепло» организовали внедрение стандарта аварийно-диспетчерской службы. <...> Второе, что мы сделали — установили датчики телеметрии на 148 объектах, благодаря чему перевели их на автоматическую работу. И третье решение — повысили надежность электроснабжения», — рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

