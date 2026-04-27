У реки и на воде: в Городском округе Пушкинский провели необычный субботник

В Городском округе Пушкинский 25 апреля прошел масштабный субботник — работы велись не только на суше, но и на воде.

В уборке берега реки Учи приняли участие около 300 человек. Среди них глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, окружные депутаты, сотрудники администрации, коммунальные службы, местные жители, а также юные жители Городского округа Пушкинский и волонтеры Подмосковья.

Участники расчистили 4,4 гектара территории и собрали порядка 200 кубометров мусора. Ребята помогали убирать мусор, сгребали сухие листья и ветки, приводили в порядок кусты и молодые деревья. Совместными усилиями удалось заметно улучшить состояние территории, в том числе в районе Ивантеевки.

Субботник, сохранившийся как добрая традиция еще с советских времен, не только помогает сделать округу чище, но и объединяет людей, дает возможность научить детей ценить заботу об окружающей среде и труде, а также найти друзей и единомышленников.