Бесплатный онкоскрининг за выходные прошли более 600 жителей Подмосковья

День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья в выходные. Обследования прошли 603 жителя региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По итогам обследований у 24 человек выявили патологии и направили их на углубленную диагностику. В целом с начала 2026 года бесплатный онкоскрининг прошли более 3 тыс. жителей региона.

«Регулярное проведение Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи — это важная часть системной работы по раннему выявлению онкологических заболеваний. Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Протвино готовится к открытию центр ядерной медицины и адронной терапии.